Waarom koningin Máxima vandaag niet op de tribune zat bij het schaatsen

Vlak nadat Ireen Wüst de ijsbaan verlaten had, stond koning Willem-Alexander al klaar om haar te feliciteren. Maar één ding viel daarbij op: koningin Máxima was er vandaag niet bij.

Afgelopen weekend zat koningin Maxima wel nog naast Willem-Alexander op de tribune bij de Olympische Spelen, maar vandaag moest onze koning alleen juichen. Waarom? Onze koningin is inmiddels alweer afgereisd naar Indonesië.

Werkbezoek

Na een bliksembezoekje aan de Spelen moest Máxima maandag alweer naar Jakarta voor een werkbezoek voor de Verenigde Naties. Ze spreekt daar over hoe belangrijk het is om financiële diensten toegankelijk te maken.

Maandag bezocht ze naast Jakarta ook boeren op Sumatra. Morgen zal ze verschillende ministers en de president ontmoeten, terwijl Willem-Alexander voor twee personen juicht in Pyeongchang.

Goud

Maar… Zelf zal onze koningin vast stiekem ook wel in de gaten houden hoe het met de Nederlanders op de Spelen gaat. En anders heeft ze vast mensen in dienst die haar even een seintje geven als we weer een medaille binnenslepen!



Bron en beeld: ANP.