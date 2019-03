Dit is waarom Meghan Markle nooit iets over zichzelf leest

De hoogzwangere Meghan Markle is in de media bijna dagelijks onderwerp van gesprek. Toch laat de vrouw van prins Harry alles wat over haar wordt geschreven links liggen.

Lak aan

De afgelopen maanden kreeg Meghan het flink te verduren in de kranten en op social media. Zo breekt ze regelmatig met koninklijke tradities en zou ze ‘divagedrag‘ vertonen waardoor het personeel aan de lopende band wegloopt. Maar de hertogin van Sussex heeft lak aan de kritiek die ze over zich heenkrijgt.

Advertentie

Focus

Vrijdag was Meghan op Internationale Vrouwendag aanwezig bij een discussie over vrouwenrechten. Ze strijdt voor een wereld waarin mannen en vrouwen gelijk zijn. “Of het nou positief of negatief is, alle reacties over mij kunnen aanvoelen als ruis. Ik focus me liever op mijn doel”, liet ze toen weten.

Extra personeel

Ooit was Meghan zelf heel actief op social media, vooral op Instagram. Maar vlak voor ze met Harry trouwde, verwijderde ze al haar accounts. Tegenwoordig kijkt ze ook niet meer op Twitter. “Ik let niet meer op negatieve reacties en onderneem liever actie”, zegt ze. En dat doet ze goed, want het regent dagelijks kwetsende berichten op social media. Zo veel zelfs, dat het koninklijk huis extra personeel inzet om al die reacties te verwijderen.

Wil je weten waar Meghan Markle waarschijnlijk gaat bevallen?

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Telegraph. Beeld: ANP