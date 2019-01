Dít is waarom Nederlanders zo dol zijn op meezingconcerten

De Toppers, Heel Holland zingt Hazes, De vrienden van Amstel: binnen de kortste keren zijn al deze shows uitverkocht. Waarom gaan Nederlanders eigenlijk zo graag naar van die meezingconcerten?

“Een van de belangrijkste redenen om te gaan, is het gevoel ergens bij te horen”, legt psycholoog, teamcoach en expert in groepsdynamica Natasja Hoeks uit aan Nu.nl.

Grote groep

En wij Nederlanders willen héél graag ergens bij horen. Er heerst een positieve groepsdruk bij meezingconcerten, zegt Hoeks. “Je kunt echt even gek doen. Je bent niet langer mama, papa of juf. De grotere groep zorgt ervoor dat je iets durft wat je normaal niet zo snel zou doen.”

Durven

Normaal gesproken ga je misschien niet in je eentje uit je dak op de dansvloer. En het enige wanneer je met de muziek meezingt is in de auto, zodat niemand anders je hoort. Tijdens een concert durf je ineens veel meer. “Als een heel stadion het doet, is het toch makkelijker.”

Interactie

Bovendien zorgt het meezingen voor een persoonlijke muzikale ervaring. “Meedoen in plaats van luisteren zorgt voor interactie”, legt Emile Wennekes, professor muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht uit. “Vaak komt het de muzikaliteit niet ten goede.” En dan gaat het helemaal niet om de kwaliteit, maar de binding met het publiek en de artiest.

Verbondenheid

“Je kunt altijd meezingen, ongeacht wat je achtergrond of scholing is. Het is een gedeelde sociale ervaring”, gaat Wennekes verder. Daar is Hoeks het helemaal mee eens. Het roept verbondenheid op en het geeft het publiek nog extra het gevoel dat het concert ‘van hen’ is. Zoals ook Koningsdag ‘onze’ dag is.

Vrienden

“In onze maatschappij zijn veel mensen angstig, benadrukken ze de verschillen of hebben ze geleerd om op zichzelf te zijn”, vertelt Hoeks. Tijdens een concert denken we daar niet meer aan en zijn we alleen met het concert en de nummers bezig. “De drempel is verlaagd bij een concert. Als je een paar dingen gemeenschappelijk hebt, ben je al snel geen vreemden meer, maar vrienden.” Mensen zijn van nature op zoek naar verbondenheid en vriendschappen. “Dat zie je ook als er een ramp gebeurt of als het slecht weer is: dan trekken mensen meteen naar elkaar toe.”

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP