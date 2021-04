Waarom prins Harry tóch nog in het Verenigd Koninkrijk blijft

Hoewel het eigenlijk de bedoeling was dat prins Harry (36) na de uitvaart van zijn grootvader prins Philip weer terug zou keren naar zijn zwangere vrouw Meghan in de VS, lijkt het er sterk op dat hij toch nog in Engeland is gebleven. Volgens de Britse media heeft hij namelijk zijn ticket verlengd.

En dit heeft prins Harry niet zomaar gedaan: hij zou namelijk nog de verjaardag van zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, willen meemaken.

Snel terug naar Meghan Markle

Koningin Elizabeth viert woensdag 21 april haar 95ste verjaardag. Voor Harry zou dit een belangrijke reden zijn om toch nog even te blijven. Heel lang zal hij niet blijven. De verwachting is dat hij na haar verjaardag direct weer terug vliegt naar de Verenigde Staten omdat zijn vrouw, Meghan Markle, hoogzwanger is van hun tweede kind, een meisje. Dit is ook de reden dat Meghan niet aanwezig was tijdens de uitvaart van prins Philip.

Verzoening tussen prins Harry en prins William

In de Britse media wordt de laatste dagen volop gespeculeerd over een mogelijke verzoening tussen prins Harry en zijn familie. Na het interview dat hij en Meghan gaven aan goede vriendin Oprah Winfrey, zouden de verhoudingen zwaar verstoord zijn. Dit zou ook één van de redenen zijn geweest dat Harry en prins William voor de afscheidsceremonie van prins Philip niet naast elkaar liepen. Peter Philips, de oudste zoon van prinses Anne, liep nadrukkelijk tussen de twee in. Opvallend genoeg liepen de broers ná de ceremonie juist wel naast elkaar en werden er ook wat woorden gewisseld. Als we verschillende Britse kranten moeten geloven, is er dan ook sprake van een ‘voorzichtige toenadering’ tussen de twee.

