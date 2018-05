Waarom prins Harry eigenlijk zónder baard moet trouwen

Meghan kent haar verloofde niet anders dan met zijn rossige baard, maar het zou zomaar kunnen dat ze hem op hun trouwdag voor het eerst zonder gezichtsbeharing zal zien. En dit heeft alles met zijn trouwpak te maken…

Naar verluidt zal de prins – die tien jaar in het leger zat – namelijk zijn Household Calvary-uniform gaan dragen. Wanneer je dit uniform draagt, mag je officieel geen baard dragen.

Toch is de kans volgens Britse royalty-deskundigen groot dat Harry zijn scheerapparaat in de kast laat liggen. De prins werd namelijk al eerder mét baard in uniform gesport. Prins Harry dient al een tijdje niet meer en volgens deskundigen gelden de militaire regels alleen als je nog in het leger zit. Al zijn daar de meningen ook weer over verdeeld.

Not amused

Wat Meghan van Harry’s baard vindt is niet bekend, maar wat we wel weten is dat koningin Elizabeth in eerste instantie not amused was toen haar kleinzoon in 2013 met baard aan het kerstdiner aanschoof. Ze vond dat hij hem af moest scheren, maar de rest van de koninklijke familie vond het wel wat hebben.

Kiekje

Nog vier nachtjes slapen en dan weten we wat Harry heeft besloten. Speciaal voor Meghan zochten we een foto van een baardloze Harry. Kan ze vast wennen voor het geval dat.

Bron: Hello Magazine. Beeld: ANP