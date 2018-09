Waarom queen Elizabeth en prins Philip al een jaar apart wonen

Koningin Elizabeth (92) en prins Philip (97) zijn inmiddels al 71 jaar getrouwd, toch wonen ze al een jaar niet meer samen. Sinds Philip vorig jaar met pensioen ging, woont hij op Wood Farm. Elizabeth daarentegen brengt haar dagen door op Windsor Castle.

De twee wonen zo’n 200 kilometer bij elkaar vandaan, en volgens ingewijden mist Elizabeth haar man enorm. Ze gunt Philip echter zijn pensioen.

Rust nemen

‘’Als hij nog steeds te midden van het koninklijke bedrijf zou wonen, dan zou hij zich verplicht voelen om te blijven opdraven op officiële gelegenheden. Wood Farm betekent dat hij niet té ver weg is, maar ver genoeg om te kunnen ontspannen,’’ aldus een bron uit het koningshuis.

Gelijkvloers

Daarnaast is Windsor Castle niet echt geschikt voor iemand met artritis. De grote afstanden tussen de vertrekken waren lastig voor Philip, in tegenstelling tot het huis op Wood Farm. Sinds zijn intrek heeft de cottage een nieuwe keuken gekregen en is alles gelijkvloers gemaakt. Daarnaast heeft de prins vier mensen tot zijn beschikking, waaronder een huishoudster en een kok. Hij heeft echter wel iedereen gevraagd om niet in uniform te werken, maar in gewone kleding.

Lekker uitslapen

Sinds Philips verhuizing is de dagelijkse routine van zijn vrouw ook versoepeld. Nu ze niet meer samen met haar man kan ontbijten, zou Elizabeth vaak pas rond elf uur s’ ochtends beneden verschijnen, waar ze haar privésecretaris dan ontvangt. Daarnaast heeft ze meer tijd vrijgemaakt voor bezoekjes van haar kinderen en kleinkinderen.

Bron: HLN. Beeld: ANP