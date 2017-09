Dít is waarom roodharigen zo bijzonder zijn

Naar schatting hebben tussen de 2 en 4% van de Nederlanders rood haar. Maar deze mensen zijn niet alleen bijzonder om hun mooie haarkleur. Volgens The Redhead Encyclopedia ruiken mensen met rood haar van nature lekkerder dan mensen met andere haarkleuren.

Zo zou hun natuurlijke geur doen denken aan violet en amber. Heb je mooi geen parfum meer nodig!

Vitamine

Nog een paar leuke feitjes: de meeste mensen met een rossige coupe wonen in Ierland en Schotland. Daar heeft ongeveer 12% van de bevolking rood haar. Roodharigen hebben vaak een lichte huid en kunnen daardoor niet zo goed tegen de zon: ze verbranden over het algemeen een stuk sneller dan andere mensen. Maar wat ze dan weer wél goed kunnen, is zelf vitamine D aanmaken – dat doen bruinharigen of zwartharigen niet.

Spannend

Volgens sommige onderzoekers hebben mensen met rood haar ook vaker sex. En dat niet alleen: ze hebben ook meer verschillende bedpartners. Hun lichaam zou ook wat heftiger reageren op sex. Mooi meegenomen!

Bron: Libelle België. Beeld: iStock