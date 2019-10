Waarom RTL per direct stopt met het uitzenden van 'Het spijt me'

Toen bekend werd gemaakt dat het programma ‘Het spijt me’ na jaren afwezigheid weer zou terug keren, werd er enthousiast gereageerd. Zéker toen ook nog eens bleek dat Caroline Tensen opnieuw de presentatie op zich zou nemen. Helaas liep het allemaal anders dan verwacht: RTL heeft namelijk laten weten dat ze het programma per direct van de buis halen.

De laatste 2 uitzendingen worden niet meer uitgezonden vanwege teleurstellende kijkcijfers. Mocht je ze tóch nog willen zien, dan kan dit via Videoland.

Andere programma’s

De programma’s ‘Verslaafd’ en ‘De Sleutel’, waarin Beau van Erven Dorens huizen aan daklozen geeft, beginnen nu eerder dan gepland. “We zijn dit najaar met heel veel nieuwe programma’s gestart”, zo stelt contentdirecteur Peter van der Vorst. “Sommige titels scoren beter dan andere. We hebben op dinsdag de mogelijkheid om eerder te beginnen met Verslaafd en De Sleutel, dus daar doen we de kijkers graag een plezier mee.”

Laatste presentatieklus

De nieuwe reeks Verslaafd is het laatste programma dat Peter van der Vorst zelf presenteert. Hij is alleen in de eerste aflevering te zien. Daarna wordt de RTL-directeur opgevolgd door Ewout Genemans.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP