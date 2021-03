Waarom #StopAsianHate trending is en wat jij kunt doen om te helpen

Al even is #StopAsianHate trending op sociale media. Maar wat betekent deze hashtag? En wat kun jij doen om haat tegen mensen met Aziatische roots te stoppen? Wij leggen het je uit.

Sinds de coronapandemie heeft de Aziatische gemeenschap te maken met toenemende haat, toenemend geweld en toenemende xenofobie. Waarom? Omdat de eerste besmettingen ontstonden in een Aziatisch land, voor zover we nu weten. En dat is genoeg reden voor veel mensen om zich tegen de Aziatische gemeenschap te keren door middel van racistische uitingen en geweld. Dit alles werd gevoed door de manier waarop er over het coronavirus en Azië is gesproken sinds het begin van de coronapandemie. Zo noemde voormalig president Trump het coronavirus vaak het ‘Chinese virus’ of het ‘Wuhan virus’.

Geweld

Wereldwijd is het geweld richting de Aziatische gemeenschap enorm gestegen. In de Verenigde Staten is er maar liefst een stijging van 1900% in geweld tegen Aziaten. In Europese landen zijn er weinig cijfers bekend over een eventuele stijging. Wel geven veel mensen met Aziatische roots aan ook in Europa meer haat te ervaren sinds de pandemie.