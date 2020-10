Wat was de aflevering van Mr. Frank Visser doet uitspraak donderdagavond weer uiterst ongemakkelijk en toch érg vermakelijk. Waarom kijken we toch zo graag naar middelvinger opstekende buurmannen, zangerige Limburgse dialecten en eh, een stel dat voordoet alsof ze ruwe en luidruchtige seks hebben?

Eigenlijk is die haag maar bijzaak, stelt Viktor Brand vast wanneer hij op de koffie gaat en hoort over de buitengewoon luidruchtige seks van de buren. Brand presenteert nu al heel wat jaren het programma met mr. Frank Visser waarin de meest bizarre burenruzie’s voorbij komen, maar heeft blijkbaar toch niet zoveel geleerd van alle vorige afleveringen, dacht Libelle’s Daphne donderdagavond.

Terugkerende typetjes

Iedere week is het raak, alsof we naar herhalingen zitten te kijken: erfscheidingen, schuttingen of overlast. Tussen neus en lippen door geven de buren dan andere oorzaken aan waar het om te doen is: een gestolen kat, opzettelijk ‘klepperende’ slippers en zelfs een waterpistolenrel om veertig parkieten. Ja, die situaties zijn eigenlijk een stuk frappanter.

We grijnslachen dan thuis om al die typetjes die duidelijk geen blad voor de mond nemen en met problemen kampen waarvan je je bijna afvraagt of het wel serieus kan zijn. Maar dat is het. En daarom voelen wij ons tegelijk zo goed tijdens het kijken van deze burenruzies, zoiets zou ons nooit overkomen. Als wij een probleem met de buren hebben, dan geven we dat gewoon aan en is het daarna zonder gekibbel en gekijf opgelost.

Fanatieke Viktor