Waarom deze vrouw (26) iedere dag haar eigen urine drinkt

Waarschijnlijk moet je er zelf niet aan denken, maar Julia Sillaman (26) drinkt al jaren elke dag haar eigen urine. Volgens haar heeft dit een positief effect op je gezondheid.

Zo is haar acne een stuk minder geworden en is ze maar liefst 11 kilo afgevallen.

Voordelen

Het drinken van urine wordt al eeuwenlang gedaan. Sommige mensen geloven dat het helpt om ziektes te genezen, dat je er meer energie van krijgt en zelfs dat het helpt om veroudering tegen te gaan. Dat denkt ook de 26-jarige Julia Sillaman uit Maryland, vertelt ze aan Daily Mail. Ondanks dat wetenschappers zeggen dat er geen bewijs is, wilde ze het toch proberen.

Urinetherapie

Julia had ontzettend veel last van acne. Omdat ze zich er zo voor schaamde, durfde ze zelfs niet naar een dermatoloog. In plaats daarvan probeerde ze haar eigen urine te drinken. Ook wrijft ze urine op haar gezicht, op plekken waar de acne zit. “Ik ontmoette Christo, een man die al langer z’n eigen urine drinkt”, legt ze uit. “Hij vertelde mij dat ik urinetherapie moest proberen om mijn problemen te genezen.”

Proberen

“Ik werd niet gelijk misselijk toen hij erover vertelde, dus waarom zou ik het niet proberen?”, dacht Julia. “Ik merkte gelijk dat het werkte, want mijn huid werd een stuk gladder.” Julia verwachtte dat haar familie verschrikt zou reageren op haar nieuwe gewoonte, maar dit was niet het geval. “Toen ze zagen wat het met me deed, zijn ze het zelf ook gaan proberen.”

Kokoswater

“Ik begrijp dat mensen het raar vinden, maar dat is alleen omdat het niet geaccepteerd wordt. De urine van de meeste mensen ruikt slecht, waardoor we het idee gelijk vies vinden”, legt Julia uit. Volgens haar hoeft urine niet te stinken. Bij haarzelf verdween de nare geur toen ze begon met lijnen en gezonder ging leven. “Het proefde zelfs naar kokoswater op een gegeven moment”, zegt ze. “Het drinken van urine heeft mijn hele leven veranderd. Ik voel me een ander persoon.”

BEKIJK OOK: Dr. Rutger: Last van een blaasontsteking? Dit kun je zelf doen:



