De verdrietige reden waarom Yolanthe zich vrijwillig urenlang laat opsluiten

Yolanthe Sneijder-Cabau zit momenteel vier uur lang opgesloten in een hoek van twee bij één meter. Vrijwillig. En daar heeft ze een heel goede reden voor.

Ze doet dit namelijk voor het goede doel Free a Girl, waar Yolanthe ambassadrice voor is.

Lock Me Up

Duizenden meisjes worden wereldwijd gedwongen tot prostitutie en door middel van de Lock Me Up-actie wordt geld ingezameld om dit proberen te stoppen. “We gaan bijna beginnen! Om 11.00 uur sluit ik me samen met de ambassadeurs van Free a Girl op om nieuwe deelnemers te werven voor de Lock Me Up-actie van 13 tot 19 mei!”, schrijft Yolanthe op haar Instagram.

Indiase bordelen

Naast Yolanthe laten ook Gwen van Poorten en Thomas Berge zich een aantal uur opsluiten in een zo’n hokje. Dit staat symbool voor de hokjes in Indiase bordelen. Jonge meisjes worden hierin vastgehouden en onder erbarmelijke omstandigheden dagelijks misbruikt.

Trots

Yolanthe laat op haar Instagram weten dat ze al ontzettend veel lieve reacties hebben ontvangen van mensen die mee willen doen aan deze actie. “Ben zo trots! Dank jullie wel voor alle hulp, aandacht en liefde voor deze kleine meisjes. Samen kunnen we zo veel meer!”

Ook doneren of meer weten over Free a Girl? Ga naar de site.

