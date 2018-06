Dit is waarop jij je beste vriendin hebt uitgekozen, volgens je sterrenbeeld

Iedereen heeft een beste vriendin nodig in haar leven. En als je er een hebt, dan koester je haar meer dan wie dan ook in de wereld. Volgens je sterrenbeeld heb je om deze redenen voor jouw beste vriendin gekozen.

Tweelingen

Je houdt van gezelligheid. Jouw motto is dan ook: het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Je wil het liefste ieder moment van de dag in de spotlights staan, dus je zoekt een vriendin die net zo fascinerend is als jij bent. Iemand met wie je nooit uigepraat raakt. Je hebt iemand nodig die jou door en door kent en je liefheeft.

Kreeft

De Kreeft is van nature gevoelig en empathisch, kiest vaak voor de kleine dingen in het leven boven glitter en glamour. Je blijft liever een avondje thuis om iemand echt te leren kennen dan dat je samen op stap gaat. Je bent een verlegen persoon, dus de Kreeft heeft een vriendin nodig die je uit je comfortzone haalt.

Leeuw

Je relatie met anderen is ongelooflijk belangrijk voor je. Je wilt het liefst dat je vrienden jou bewonderen en naar je opkijken. Jouw beste vriendin moet echt dol op je zijn en elke gelegenheid aangrijpen om je dat te laten weten. Diegene moet ook het type zijn dat je ego kalmeert als het uit de hand loopt.



Maagd

De Maagd is van nature erg zorgvuldig, strategisch en bezorgd om ieders welzijn. Je zorgt ervoor dat iedere dag vlekkeloos verloopt. Daarom heb je iemand nodig die ook perfectionistisch is en altijd bereid is hulp aan te bieden. Maar diegene moet ook af en toe op de rem drukken en jou kalmeren, zodat je meer kunt genieten van het leven.

Weegschaal

Jij stopt alleen energie in relaties waarvan je weet dat ze voor altijd zijn. Of het nu om je beste vriendin gaat of om je partner. Je staat serieus in het leven en alles loopt op rolletjes, dus je verwacht hetzelfde van je vriendinnen.

Schorpioen

Vriendschappen zijn voor de Schorpioen altijd voor de rest van je leven. Jouw beste vriendin is je partner in crime. Zij inspireert jou en vice versa. Jullie staan altijd voor elkaar klaar, in goede tijden en slechte tijden.

Boogschutter

De Boogschutter is een avonturier in hart en nieren. Je wilt de hele wereld ontdekken met haar aan je zij. Dagen, nee maandenlang kunnen jullie bij elkaar zijn zonder ook maar één keer ruzie te maken. Als het na dat lange reizen tijd is om terug naar huis te gaan, is zij degene die aan je jas trekt.

Steenbok

Je bent competitief, ambitieus en altijd een doel voor ogen. Je hebt daarom een beste vriendin nodig die jou motiveert om harder te werken en het beste uit jezelf te halen. Maar ze moeten je ook kunnen aangeven wanneer de beste willen zijn uit de hand loopt. Het leven draait namelijk niet alleen om winnen.

Waterman

De Waterman is de meest eigenzinnige en excentrieke persoon in de kamer. Jouw beste vriendin moet daarom iemand zijn die jouw gekke aard kan waarderen en je altijd complimentjes blijft geven. Jullie humor is précies hetzelfde, waardoor je constant samen in een deuk ligt.

Vissen

Je bent een creatief persoon en jouw fantasie slaat vaak op hol. Een vriendin moet jou onophoudelijk blijven inspireren en je ontelbare ideeën geven. Ze moet ook in staat zijn om je emotionele hart te troosten, want jouw leven lijkt wel een rollercoaster.

Ram

De Ram is iemand die nooit bang is om haar grenzen te verleggen en zich moedig overgeeft aan alles wat je tegenkomt in het leven. Je hebt daarom iemand nodig die jou begeleidt tijdens deze uitspattingen. Jouw beste vriendin moet jou wel een beetje in de gaten houden en je soms op het matje roepen.

Stier

Je bent eigenzinnig en loyaal. Het kost je veel tijd om met iemand een goede vriendschap op te bouwen, maar als het zover is dan ga je voor die persoon door het vuur. De Stier heeft iemand nodig die makkelijk haar mening aan de kant kan schuiven, voor jouw plezier.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock