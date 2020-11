Waarschijnlijk aanscherping coronamaatregelen: dít weten we al

Het kabinet komt dinsdag tijdens de persconferentie waarschijnlijk met nieuwe, strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen gaan waarschijnlijk vanaf donderdag in.

Het maximumaantal mensen dat samen op straat mag zijn, wordt waarschijnlijk verlaagd van vier naar twee. Bovendien zullen musea, bioscopen en theaters hun deuren voor twee weken moeten sluiten. Dat melden NOS en RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen.

Lagere cijfers

Zondag was voor het eerst sinds lange tijd het aantal nieuwe coronabesmettingen een stuk lager, namelijk 8740 nieuwe gevallen. Dit is ruim 1000 minder dan zaterdag. Afgelopen week waren er gemiddeld 10.000 besmettingen per dag. “Er was enige opluchting over de dalende cijfers, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen of er niets extra’s nodig is”, zegt een Haagse bron tegen de NOS. Daarom is de kans groot dat het kabinet de coronamaatregelen gaat aanscherpen.