Walvis van 13,5 meter aangespoeld op strand van Domburg

Op het strand van Domburg in Zeeland is vannacht een walvis, of specifieker, een potvis aangespoeld. Het dier van 13,5 meter werd vanochtend op het strand gevonden.

Volgens het Reddingsteam Zeedieren Nederland is het dier helaas overleden. De walvis moet verdwaald geraakt zijn. “Het is een mannetje. Als een potvis de Noordzee inkomt dan zijn ze in principe ten dode opgeschreven, als ze niet op tijd worden gevonden”, vertelde een woordvoerder aan Omroep Zeeland. Een chauffeur van Sligro zag de walvis vanochtend op het strand liggen. Naturalis en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht gaan de walvis onderzoeken.

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP.