Wandeling met honden eindigt tragisch voor 47-jarige vrouw

De 47-jarige Shizuka Matsuki was gister haar honden aan het uitlaten, toen ze plotseling het water in werd getrokken. Enkele uren later werd het lichaam van de vrouw teruggevonden, in één van de meertjes in het natuurpark Silver Lakes, in Florida.

Een parkbezoeker zag hoe de vrouw door een alligator werd gepakt en vervolgens verdween.

Bijtwond

De ooggetuige vertelt hoe hij het ene moment nog Matsuki zag lopen, en het volgende moment haar hondjes bij het water zag blaffen. Eén van de honden had een verse bijthond aan zijn zij. Parkbeheerders begonnen direct een zoektocht naar de vrouw en sloten het park.

Tragisch einde

Een paar uur later zagen jagers een ruim drieënhalve meter lange alligator liggen in een van de meertjes. Het dier werd gevangen en gedood. Onderzoek bij de alligator bracht aan het licht dat de 47-jarige Matsuki inderdaad door het beest was gegrepen.

Identificatie

‘’We hebben de vrouw kunnen identificeren aan de hand van wat we in de alligator hebben gevonden.’’ zei woordvoerder Rob Klepper. De De man van Matsuki, die momenteel op reis is, vliegt zo snel mogelijk weer naar huis. De zoon van het koppel is inmiddels ook al ingelicht.

Bijzondere plekken

Hoewel Matsuki en haar man niet in de buurt wonen, kwam de vrouw regelmatig in Silver Lakes. Matsuki vond het leuk om bijzondere plekken op te zoeken om haar honden uit te laten. Dat iemand zomaar door een alligator wordt gegrepen komt niet vaak voor. Sinds 1948 zijn er in Florida 24 mensen gedood bij aanvallen door alligators.

Bron: The Mirror. Beeld: iStock