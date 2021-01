Het vaccineren van huisartsen start tóch deze week al

Huisartsen worden tóch deze en volgende week al gevaccineerd tegen het coronavirus. Dit is een stuk sneller dan verwacht en dat heeft te maken met de opkomst van de Britse variant.

Er waren de afgelopen tijd veel discussies over het moment waarop huisartsen gevaccineerd zouden worden. In eerste instantie kreeg deze groep veel prioriteit, maar later werd hun vaccinatie toch uitgesteld tot februari. Dit leidde tot grote woede onder huisartsen, die veel in aanraking komen met coronapatiënten.

Eerder sprak Libelle bijvoorbeeld met huisarts Ilona (51). “Je hoort en leest in het nieuws dat bijna iedereen in de acute (zorg)keten is gevaccineerd. Maar bij huisartsen begint die keten”, legt ze uit. “Een patiënt belandt niet zomaar in het ziekenhuis: wij beoordelen iemand eerst. En juist wij worden nu overgeslagen. Dat wringt.”

Maar door de snelle opkomst van de Britse variant is in overleg gekozen om tóch alle huisartsen snel te vaccineren met Moderna-vaccin. Dat melden de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een verklaring.

Huisartsen moeten zelf goed beschermd zijn om de vaccinatiestrategie goed te laten verlopen. “Met deze prognoses en de druk die dit geeft op de directe COVID-spoedzorg, is het van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden. Juist ook vanwege hun belangrijke rol in de vaccinatiestrategie”, zegt minister Hugo de Jonge.

In totaal krijgen 15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers deze en volgende week het Moderna-vaccin. Na 28 dagen volgt een tweede prik. Voor de overige 23.000 zorgverlenende medewerkers blijft de eerdere afspraak voor de prik met AstraZeneca-vaccin staan gewoon staan.

