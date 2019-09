Wapen zoon (15) Femke Halsema was van zijn vader

Het wapen waarmee de 15-jarige zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in juli werd opgepakt, was van zijn vader Robert Oey. Het gaat om een onklaar gemaakte revolver uit Duitsland, die Oey al 20 jaar in zijn bezit had.

Dat zegt Oey vrijdag in een interview met NRC.

Mee naar huis

Oey is filmmaker en gebruikte de revolver naar eigen zeggen in 1999 voor het logo van zijn toenmalige productiemaatschappij. Daarna lag het wapen jarenlang bij een vriend, maar een tijd geleden nam hij het pistool mee naar huis voor een filmshoot. “Ik heb het ding in een juten zak gedaan en in een kastje in de woonkamer gelegd”, zegt Oey. Volgens hem wist Halsema niet dat er een revolver in huis was en heeft hij haar dat pas verteld nadat hun zoon was aangehouden.

Niet in open brief

Halsema heeft het vervolgens niet in haar open brief vermeld ‘omdat er door de buitenwacht geen vragen werden gesteld over de herkomst van het wapen’. De burgemeester wilde vrijdag in NRC niet ingaan op de vraag waarom ze dit niet deed. “De burgemeester en haar partner zijn niet één en dezelfde persoon”, liet haar woordvoerder desgevraagd aan de krant weten.

Inbraak woonboot

De zoon van Halsema en Oey werd in juli samen met een andere jongen opgepakt nadat ze waren betrapt tijdens een inbraak op een leegstaande woonboot. Dat meldde De Telegraaf in augustus. De zoon had een verboden wapen op zak dat hij weggooide toen de politie naderde. De zaak is nog in behandeling.

Bron: NOS, Nu.nl.