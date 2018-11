Warmste 6 november ooit gemeten: krijgen we nog méér warme dagen?

Het is gebeurd: een nieuw record is gebroken. Het is 20 graden geworden vandaag en nog nooit eerder werd het zo warm op 6 november.

Slechts in zeven andere jaren werd het in november op een van de KNMI-weerstations 20 graden of warmer. En dat is bijzonder, want normaal voor deze tijd van het jaar is 10 of 11 graden.

Het is dan ook een unieke dag, want het is de laatste warme novemberdag sinds 63 jaar. Gemiddeld hebben we eens in de 17 jaar te maken met een regionale warme dag in november. Meestal komt dit in Limburg of Brabant voor, onze zuidelijke provincies.

Gaan we gezellig door met dit warme nazomerweer in november of houdt het na vandaag dan toch echt op? De komende dagen wordt het helaas geleidelijk minder zacht. Niet gelijk ijskoud, maar gewoon, iets minder warm dan vandaag. Morgen is het maximaal 16 graden, donderdag en vrijdag blijft het kwik op ongeveer 13 graden hangen. Ook in het weekend wordt het zo rond de 12 graden en gaat het regenen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock