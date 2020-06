Dít kun je het beste doen als je last krijgt van coronaklachten op vakantie

Roos Schlikker (45) heeft 2 jonge kinderen, een man, een vader op leeftijd, een baan, vriendinnen en o ja, ook zichzelf om voor te zorgen. In haar wekelijkse column vertelt ze over haar leven.

Er was hier thuis een tijd waarin het iedere keer voor commotie zorgde als ik uit de douche kwam. In eerste instantie was dat pure schok, zozeer zelfs dat Miró ooit naar mijn kruis wees en riep: “Mam! Je piemel is kapot!” Een tijdje later kregen de jongens voortdurend de slappe lach als ze me naakt zagen. Even vond ik dat zelf ook komisch, maar op een gegeven moment ging de lol e