Wát een feest: bij deze BN'ers hangt vandaag de vlag uit!

Voor veel kinderen en ouders is het vandaag een spannende dag: eindexamenleerlingen krijgen namelijk te horen of ze geslaagd zijn of niet. Voor een aantal BN’ers kwam het goede nieuws vandaag al vroeg, zij hangen dan ook met trots de vlag uit!

Zo is Wendy van Dijk apetrots op haar zoontje Sem. De presentatrice heeft op Instagram een video geplaatst waarin te zien is hoe Sem de vlag ophangt.

Advertentie

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 12 Jun 2019 om 3:28 (PDT)

Trotse Marco

Ook in huize Borsato hangt de vlag uit! Zoon Senna is geslaagd, zo laat de zanger weten via Instagram: “Bam! Geslaagd! Oh wat zijn we trots op onze Senna hard gewerkt vriend nu even feest in huize Borsato… heel heel knap gedaan we zijn trots op je!”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marco Borsato (@borsato) op 12 Jun 2019 om 3:33 (PDT)

Trots vader

Ook de dochter van Wolter Kroes kreeg vandaag een telefoontje met goed nieuws. “Wat ben ik ongelofelijk trots op mijn meisje. @soet2002geslaagd!!! Van harte gefeliciteerd lieve schat!”, zo schrijft hij op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door wolter Kroes (@wolter_kroes) op 12 Jun 2019 om 2:41 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP