Wát een plaatje: Kate Middleton gaat voor goudblonde coupe

Als het gaat om haar kapsel en make-up heeft Kate Middleton zich aan allemaal strenge protocollen te houden, maar dat weerhoudt haar er niet van om af en toe voor een andere look te gaan. In een video op Instagram is te zien dat Kate haar donkerbruine lokken heeft verruild voor een prachtige goudblonde coupe.

En eerlijk is eerlijk: het staat haar prachtig!

Advertentie

Trendy Kate Middleton

Het lijkt er sterk op dat Kate langzaam voor een steeds lichtere haarkleur gaat. Ze heeft namelijk jarenlang haar kapsel donkerbruin gehouden, maar de laatste jaren is duidelijk te zien dat ze elke keer een stapje lichter gaat. Kate is overigens helemaal ‘on trend’ met haar kapsel, want goudblond haar behoort tot één van de wintertrends van 2020. Door de manier waarop haar lokken zijn gestyled – in prachtige golvende krullen – komt haar nieuwe haarkleur nog mooier uit.