Wát een plaatje: koning Willem-Alexander zet jarige dochter (16) zelf op de foto

Prinses Amalia is vandaag alweer 16 jaar geworden. Reden genoeg voor onze koning om zijn dochter prachtig op de foto te zetten. De foto, door de Rijksvoorlichtingsdienst verstrekt, is voor zover bekend de enige foto die vandaag op de verjaardag van Amalia zal worden vrijgegeven.

De foto is gemaakt in de achtertuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Geen groot feest

Koningin Máxima liet eerder deze week nog weten dat een groot ‘sweet sixteen’ feest er niet in zit voor Amalia. Met de naderende kerstvakantie en drukke periode op school komt dat volgens haar niet handig uit. Daarnaast heeft Amalia op 10 december ook nog eens de uitvoering van de mede door haar tot stand gekomen musical ‘Het Kerstklooster’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Trotse vader

Koning Willem-Alexander is in ieder geval ontzettend trots op zijn dochter, zo vertelde hij vorige week in het tv-programma ‘Blauw Bloed’. De koning kreeg bij vertrek uit Overijssel de vraag hoe het voor hem is dat Amalia 16 wordt. “Een trotse vader op een trotse dochter. Het is een fantastisch meisje dat nu een jonge vrouw begint te worden en het is een schat van een kind dus we zijn erg blij voor haar”, aldus de koning.

Bron: RVD. Beeld: Z.M. de Koning