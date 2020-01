Wát een start: kijkers lyrisch over 'vertrouwde' eerste uitzending van ‘Jinek’

Eva Jinek mag zichzelf gerust een schouderklopje geven: haar debuut bij RTL 4 heeft namelijk meteen voor een kijkcijferrecord gezorgd. Maar liefst 1,7 miljoen mensen zaten vrijdagavond aan de buis gekluisterd en het duurde niet lang voordat ook de complimentjes op Twitter binnenstroomden.

1,7 miljoen kijkers is een ongekend aantal voor de late avond van de commerciële zender. ‘Jinek’ trok zelfs 63.000 kijkers meer dan ‘The Voice of Holland’. Alleen naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken gisteren meer mensen (1,8 miljoen).

Lekker vertrouwd

Kijkers waren vooral erg blij met het vertrouwde format. Behalve het nieuwe decor zijn er namelijk weinig aanpassingen gedaan aan de talkshow van Eva. Er waren zoals altijd gasten aan tafel, Jaïr Ferwerda deed verslag vanuit Den Haag en er waren geen reclameblokken die het onderbraken.

Gasten

In de studio schoven onder andere Amerika-correspondent Michiel Vos, korpschef Erik Akerboom, Carlo Boszhard en Angela de Jong bij de journaliste aan tafel. Met Angela ging Eva nog in gesprek over wat we kunnen verwachten in het komende televisieseizoen. Zo ging het over de over de talkshow die Jinek gaat vervangen op NPO1: Op1. De nieuwe talkshows die uit de grond worden gestampt zullen zorgen voor competitie, bevestigde Jinek. En dat vond ze prima. “Zolang ik maar win”, aldus de journaliste.

Complimentjes Twitter

Eén ding is zeker: haar debuut heeft ze al ‘gewonnen’. Niet alleen de kijkcijfers waren torenhoog, ook de complimentjes op Twitter waren niet aan te trekken:

Het is na vanavond wel weer duidelijk #evajinek staat gewoon op1 ! — Erik de Ruiter (@Erik_deRuiter) January 3, 2020

Complimenten voor #EvaJinek! Het eerste RTL4programma zonder reclame én ze wist #AngeladeJong te temmen! Goed gedaan, ik kijk volgende week weer! #jinek — LiesbethvBerkel😺 (@LiesbethvBerkel) January 3, 2020

Zo leuk weer dat #evajinek er is, en leuk dat er meer filmpjes te zien zijn, gezellig weer 😁 #jinek — Capricorn (@Capricorn_groen) January 3, 2020

#EvaJinek uitzending ziet er goed uit, leuke show. Wel handig dat ze alle gasten van #npo3 heeft meegenomen. #RTL4 #interessant — Opa Milko (@OpaMilko) January 3, 2020

Heerlijk,Eva is er weer. Net zo goed als altijd. Zonder reclame. #geweldig #EvaJinek — Hiljonda Koornstra (@Hiljonda) January 3, 2020

