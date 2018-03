Wát een stem: Karlijn (15) blaast Voice Kids jury omver

Het was gisteravond weer flink genieten tijdens ‘The Voice Kids’. We zagen het ene na het andere zangtalent voorbij komen, maar toch was het vooral één iemand die er voor iedereen uitsprong. De 15-jarige Karlijn zong de sterren van de hemel met het nummer ‘Alone’ van Heart en blies de jury omver.

Het nummer was een gewaagde keuze: ‘Alone’ staat namelijk bekend als één van de moeilijkste rocknummers om te zingen. Tijdens het optreden van Karlijn was hier echter niks van te merken: het meisje wist het nummer moeiteloos te zingen en deed dit zó goed dat alle coaches hun stoel voor haar omdraaiden.

Grote zangeres

Karlijn heeft een prachtige stem, zo oordeelde Marco Borsato: “Een vrouw die zoveel warmte heeft in het laag, en ook nog heel hoog kan zingen, dat is uniek.” Ook Ilse DeLange was erg onder de indruk en wilde Karlijn dolgraag in haar team. “Ongelooflijk goed. Er zit een hele grote zangeres in jou.” Karlijn nam de complimenten met een grote glimlach in ontvangst en koos uiteindelijk voor Marco als coach.

Bron en beeld: YouTube The Voice Kids