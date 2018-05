Wát een transformatie: Jessica (28) verloor maar liefst 88 kilo

De Braziliaanse Jessica Valitutto onderging een heuse transformatie: binnen acht jaar tijd verloor ze maar liefst 88 kilo. Op Instagram deelt ze alle ins en outs over haar strijd tegen de kilo’s, en dat heeft haar inmiddels al meer dan 900.000 volgers opgeleverd.

Hoewel Jessica een maagverkleining onderging, moet ze nog dagelijks een strijd leveren tegen de overtollige kilo’s.

Doorzettingsvermogen

Na talloze afvalpogingen besloot Jessica om in 2010 een maagverkleining te ondergaan. Ze was op dat moment op haar zwaarst en woog maar liefst 146 kilo. Inmiddels is daar nog maar 58 kilo van over: een flinke prestatie die haar heel wat doorzettingsvermogen heeft gekost. Want een strijd is het volgens haar nog steeds, óók na de maagverkleining.

Personal trainer

Na haar operatie in 2010 onderging ze 2 jaar later nog een operatie om haar overtollige huid te verwijderen. Ze nam een personal trainer in de arm en ging gezonder eten. Ze schrapte bijna alle koolhydraten uit haar dagelijkse dieet. Dit ging niet zonder slag of stoot: ‘’Ik kwam erachter dat consistent zijn en geduld hebben het enige is wat je kunt doen,’’ aldus Jessica.

Wees geduldig

Toen haar maagverkleining uiteindelijk niet dé oplossing bleek te zijn waar ze op had gehoopt, heeft ze het even moeilijk gehad. Toch besloot ze om vol te houden. ‘’Ik moest wel. Als je halverwege opgeeft, kom je gewoon weer bij het beginpunt terecht.’’ Voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten heeft ze nog een belangrijke tip. ‘’Wees geduldig, eet gezond en in overeenstemming met je doelen én train serieus. ’’

Bron: Dailymail. Beeld: Instagram