Wát een verademing: bikinimerk toont modellen zonder Photoshop

Nog steeds zijn de meeste foto’s die we in de media tegenkomen bewerkt. Zonde, want al die slanke en perfecte lichamen zijn totaal niet realistisch. Het Australische merk ‘Moana Bikini’ gooit ’t daarom op een andere boeg: zij schoten onlangs een campagne zonder Photoshop.

Het bikinimerk koos voor modellen in allerlei verschillende maatjes, en het resultaat is werkelijk prachtig! We zien slanke modellen, maar ook modellen met een maatje meer, die gewoon striae en cellulitis hebben.

