Wát 'goeeeed': de Meilandjes gaan hun eigen wijn verkopen

Dat de familie Meiland niet vies is van een wijntje, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. In hun realityshow gaat er geen dag voorbij dat ze niet aan de wijn zitten en dan is er ook nog hun legendarische lijfspreuk ‘wijnen, wijnen, wijnen!’. Martien laat vandaag op Instagram dan ook weten dat er een grote droom voor het gezin is uitgekomen: ze gaan namelijk hun eigen wijnen maken!

Onder de naam ‘La famille Meiland’ gaat het gezin 3 wijnen produceren die vanaf 6 december te koop zullen zijn.

Zelf geproefd

Omdat hun chateau in Frankrijk de komende jaren is volgeboekt, wilden de Meilandjes hun favoriete wijn graag naar Nederland brengen. “We zijn de hele dag bij een wijnboer geweest waar we hebben geproefd”, vertelt Martien in een filmpje op Instagram. Het gezin koos uiteindelijk voor een merlot, een chardonnay en een rosé.

Kerstspecial

De avonturen van de Meilandjes zijn overigens rond de kerst weer te zien op SBS6. Helaas is het nog niet bekend wanneer deze speciale afleveringen precies te zien zijn.

