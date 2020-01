Wat is een bombrief en hoe ziet het er eigenlijk uit?

De afgelopen weken was het regelmatig in het nieuws: bombrieven worden naar verschillende bedrijven gestuurd. Zondagochtend is de achtste bombrief aangetroffen, dit keer bij een postsorteercentrum van PostNL. Maar wat is een bombrief eigenlijk precies en hoe ziet het eruit?

Een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam: bij allerlei verschillende bedrijven werden de afgelopen weken bombrieven bezorgd. De politie gaat ervan uit dat ze van één afzender komen, maar weet nog niet wie de dader is en wat het motief van deze dader is. Ook het verband tussen de bedrijven wordt nog onderzocht.

Wat is een bombrief eigenlijk?

Een bombrief wordt via de post gestuurd en ziet eruit als een regulier poststuk. Het kan een brief of een pakketje zijn. De bedoeling van een bombrief is dat het direct na het openen explodeert. Degene die een bombrief openmaakt kan hierdoor zwaar gewond raken en zelfs overlijden. Bombrieven worden gezien als terrorismemiddel.

Poederbrief

Naast bombrieven heb je ook poederbrieven. Dit zijn brieven waar bij het openen een stof vrijkomt die bij inademing of aanraking voor infectie of zelfs de dood kan zorgen. Bij poederbrieven gaat het wel vaak om nepbrieven, waarbij het poeder dat in de brief zit helemaal geen schade aanricht (soms is het meel of waspoeder), maar alleen bedoeld is om de ontvanger bang te maken.

Hoe ziet het eruit?

Een bombrief ziet er uit als een regulier poststuk, in de vorm van een pakketje of een brief. De politie heeft ter waarschuwing een foto naar buiten gebracht van de bombrieven die de afgelopen weken bezorgd zijn. Het gaat hierbij om een brief met een verdikking erin, waarbij de naam, het adres en het logo van het incassobureau CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar op een sticker op de envelop zijn geplakt. Ze roepen hierbij op om, wanneer je zo’n brief aantreft, hem niet te openen maar direct 112 te bellen.

Politie deelt foto’s van bombrieven. Al 7 brieven verstuurd en aangetroffen.#bombrief pic.twitter.com/Oui8Sx98KM — Terrorisme Nieuws (@TerreurNieuwsNL) January 3, 2020

Bronnen: Metro. Beeld: iStock