Wat is nu eigenlijk de echte tijd: wintertijd óf zomertijd?

Morgen gaat de klok weer een uurtje vooruit en breekt de wintertijd aan. Maar wat is nu eigenlijk onze echte tijd: de wintertijd óf de zomertijd?

Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar een eeuw geleden was er nog geen sprake van wintertijd en zomertijd. Er was toen maar één tijd, en dat is de wintertijd.

Zonde van daglicht

Het was de Britse William Willett die een eeuw geleden op het idee kwam om de klok een uur vooruit te zetten in de zomer. De aannemer reed op een vroege zomerochtend op zijn paard naar de bossen van de Pett-familie, toen het hem opviel dat alle gordijnen nog dicht waren. Zonde van het daglicht, dacht hij. Waarom zetten we de klok niet gewoon een uur vooruit?

Weinig interesse

Het idee van William viel niet meteen bij iedereen in de smaak. De autoriteiten waren in die tijd nog huiverig voor veranderingen en toonden aanvankelijk weinig interesse. Pas halverwege de Eerste Wereldoorlog, een jaar na Williams dood, werd de klok vanaf mei een uur vooruit gezet. Dit was vooral om de koolproductie te stimuleren, maar het beviel zo goed dat het nooit meer is teruggedraaid.

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock