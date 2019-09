Libelle Legt Uit: wat kun je doen bij woonoverlast?

Huurders van sociale huurwoningen kampen steeds vaker met woonoverlast. Er komen voornamelijk veel klachten binnen over geluidsoverlast en overlast door mensen met psychische problemen. Maar wat kan je doen als je in zo’n situatie zit? Libelle legt het je uit.

Nieuwe cijfers van de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes brengen de toename aan overlast aan het licht. Dit meldt de NOS donderdag.

Overlast

De overlast blijk erg te zijn, vertelt Marnix Norder, voorzitter van Aedes in het NOS radio 1 journaal. “Het gaat om mensen die midden in de nacht het geluid op 10 zetten of hun huisraad van 3 hoog naar beneden gooien.” Landelijk zien meer dan 80 % van de woningbouwcorporaties een flinke stijging aan meldingen van overlast.

Problemen

Marnix kan de overlast wel verklaren “Als er nu een woning vrijkomt, dan is 1 op de 2 nieuwe huurders iemand met problemen. En dat kan het leven in een sociale huurwoning echt ondraaglijk maken”, legt hij uit. “De leefbaarheid in hele wijken holt zo in zijn totaliteit achteruit.”