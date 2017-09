Wauw: Thomas Acda ondergaat indrukwekkende transformatie voor nieuwe rol

Acteur en zanger Thomas Acda speelt momenteel in de musical Fiddler on the Roof, en daar hoort ook een nieuw uiterlijk bij. Thomas heeft namelijk een nogal indrukwekkende baard laten staan, en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Op Twitter deelde hij een kiekje van zijn baard, waarbij hij zichzelf vergelijkt met Grizzly Adams.

Grizzly Adams. In zn jonge jaren. Dat wel pic.twitter.com/wJUfHYp0M4 — Thomas Acda (@thomasacda) 21 september 2017

Hoe Grizzly Adams eruit ziet? Nou zo:

Kennt noch jemand “Der Mann in den Bergen” aka Grizzly Adams? Muss die Fortsetzung sein. #SchleFaZ pic.twitter.com/ZcgnpwsCnG — Andi (@afredec) 25 augustus 2017

Thomas mag zichzelf dan met Grizzy Adams vergelijken, maar in de reacties op zijn tweet worden ook nog veel andere bekende types aangehaald ter vergelijking. Zoals Kenny Rogers, vader Abraham en de kerstman. Gelukkig kan Thomas om die laatste vergelijking wel lachen:

Dat zei de t buurmeisje ook al! En gaf me vast een verlanglijstje. https://t.co/GDgRZ62kqK — Thomas Acda (@thomasacda) 21 september 2017

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress