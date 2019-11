Waylon doet boekje open over gewicht én ruzie tussen Anouk en Lil' Kleine 

Waylon was woensdagavond te gast bij Ladies Night. En Merel Westrik had een prangende vraag voor de zanger en The voice-coach.

Want eh, wat is er nou gebeurd tussen Lil’ Kleine en Anouk? Waylon gaf eerlijk antwoord.

Advertentie

Flink opstootje

“Dat was wel een dingetje”, reageerde hij op Merels directe vraag. “Klopt het dat er heel ernstig gescholden is?”, vroeg ze vervolgens. Waarop Waylon zei: “Er is wel een flink opstootje geweest.” En moest er iemand tussenbeide komen? “Dat ging als vanzelf.” Ook geeft Waylon aan dat hij niet weet of Lil’ Kleine inmiddels zijn excuses heeft aangeboden aan Anouk.

Afgevallen

Waylon blijft vaag genoeg om zich niet te veel met de zaak te bemoeien. Hij trakteert kijkers wel op wat andere inside information: de zanger is afgevallen. 5 kilo, maar liefst. Blijkbaar is zijn gewicht ook een dingetje. Want “ik ben een lopende jojo“, geeft-ie toe. Goed bezig, Waylon!

Dit bericht bekijken op Instagram Lekker puh! 😛😂 Een bericht gedeeld door Waylon (@official_waylon_music) op 12 Aug 2019 om 5:48 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Ladies Night (Net5). Beeld: ANP