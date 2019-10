Dit wil je zien: Waylon en André Hazes als kleine jochies bij Telekids

30 jaar geleden was het populaire kinderprogramma ‘Telekids’ voor het eerst de buis. Ook kleine Waylon en André Hazes waren toen te gast bij Irene en Carlo.

In Beau blikt het presentatieduo samen met Beau van Ervan Dorens terug op 10 jaar Telekids.

Advertentie

Harrie de hengst

Carlo en Irene vertellen welke afleveringen hen het meeste is bijgebleven. Irene vindt de 1000e aflevering nog steeds erg speciaal, terwijl Carlo het moment dat de kleine Willem Bijkerk het nummer Harrie de hengst zong nooit meer zal vergeten. We kennen Willem nu natuurlijk allemaal als Waylon en des te speciaal vindt Carlo het dat hij op zo’n jonge leeftijd al zingend op televisie te zien was. En wat een stem had ‘ie toen al!

Onschuldig

Naast Waylon is ook André Hazes toen hij klein was op bezoek geweest bij Telekids. De kleine André is een beetje overweldigd door alles wat hij op dat moment meemaakt. Hij beantwoordt alle vragen met een simpele ‘ja’ en dan kan Carlo het niet laten daar gebruik van het maken. Op een gegeven moment vraagt Carlo iets over het gewicht van zijn bekende vader: “Hij is wel een beetje dik, hè?”, vraagt hij, waarop André jr. opnieuw ‘ja’ beantwoordt. Er verschijnt gelijk een ondeugende glimlach op het gezicht van het kleine mannetje.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Beau. Beeld: ANP