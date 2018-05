Zien: euforische Bibi springt in Waylons armen na kwalificatie voor Songfestival-finale

Wat was het Eurovisie Songfestival gisteravond een loeispannende avond voor Waylon. Maar minstens zo erg voor zijn vriendin Bibi.

Zij was dan ook door het dolle heen toen ‘The Netherlands’ eindelijk genoemd werden tijdens de bekendmaking van de landen die door zijn naar de finale.

Springen op de bank

AD-verslaggever Mark den Blanken legde het moment vast met zijn telefoon. Bibi springt in Waylons armen en klemt haar benen om haar heen. Als de pers later Waylon over dat moment spreekt, zegt hij: “Elke omhelzing met Bibi is mooi. Ze is door het dolle heen. Die stond met haar zwangere buik op haar bank te springen.”

Een enorme omhelzing van Bibi voor Waylon. Uitzinnige vreugde nu Nederland als laatste genoemd werd. FINALE! #ESC2018 #Eurovision pic.twitter.com/qeV97gp14e — Marcus den Blanken (@markdbl) 10 mei 2018

He did it!

Ook op Instagram feliciteert Bibi haar liefde, met wie ze haar eerste kindje verwacht, met de winst. “He did it!”, schrijft ze bij een kiekje waarop ze samen juichend op de bank in de greenroom zitten.

He did it ❤️ Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 10 Mei 2018 om 4:07 (PDT)

