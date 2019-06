Waylon en dochtertje Teddy showen schattige 'circusact'

Teddy, het dochtertje van Waylon en Bibi Breijman, is pas een halfjaar oud maar kan al heel wat kunstjes. Dat laat Waylon maar al te graag zien.

“Bij Eten op Rolletjes in Hilversum doen wij onze acrobatenact! Komt dat zien…”, schrijft de trotse papa bij de zoete video.

Onder de indruk

In het filmpje zit de 6 maanden oude Teddy op 1 hand bij papa. Ze weet haar evenwicht goed te bewaren en dat is knap voor zo’n klein meisje. Ook Bibi is erg onder de indruk van de ‘circusact’. “Jaaa, Ted. Schatje! Kunnen jullie hier in het circus gaan werken?”, vraagt Bibi enthousiast aan het duo.

Dylan

De opvallende kijkers spotten ook nog iemand anders in het filmpje: Dylan, de zoon van Waylon uit een vorige relatie. De twee mannen hebben door de drugsverslaving van Waylon een lange tijd geen contact gehad, maar gelukkig zien ze elkaar de laatste maanden weer wat vaker. Zo is hij er nu bijvoorbeeld ook bij en dat is zijn volgers niet ontgaan. “Zo lief hoe Dylan naar haar kijkt”, klinkt het onder de foto.

Bron: Instagram. Beeld: ANP