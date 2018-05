Waylon maakt babynieuws bekend met heel bijzondere 'echo'

Maandag maakte vlogger Bibi Breijman, de vriendin van zanger Waylon, via Instagram bekend dat het stel in verwachting is van hun eerste kind. Ook Waylon besloot een kiekje te delen en koos een wel heel bijzonder plaatje…

Op de Instagram-pagina van de zanger is een ‘echo’ te zien van een baby met een cowboyhoed. Helemaal Waylon dus! Bij de foto schrijft hij ‘over the moon’ te zijn met het babynieuws.

Overspannen

Fans reageren razend enthousiast én steken hem en zijn vriendin een hart onder de riem. Vlogger Bibi had namelijk al een aantal maanden geen video’s meer geplaatst omdat ze overspannen was. De video met het babynieuws is de eerste in lange tijd, maar Bibi geeft aan dat ze bezig is met het bewerken van nieuwe filmpjes.

Songfestival

Van 7 tot 12 mei vindt in Lissabon het Songfestival plaats, waar Waylon het liedje Outlaw zal zingen. De zanger en zijn vriendin zijn al in Portugal aangekomen en hebben het traditionele ‘uitzwaaimoment’ dus even gelaten voor wat het was.

