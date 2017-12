Waylon plaatst emotioneel bericht over zijn nieuwe vriendin Bibi

Waylon heeft sinds kort een relatie met YouTube-ster Bibi Breijman. Met haar gaat het momenteel iets minder goed.

Ze zou last hebben van een burn-out.

Liefde

Op Instagram plaatst hij een emotioneel bericht over haar.

Zo zegt hij: “Lief meisje van me… Ik weet hoe verschrikkelijk je je voelt en dat je het idee hebt dat alles wat je hebt opgebouwd de afgelopen jaren in duigen valt als je er tijdelijk afstand van neemt. Niets is minder waar en als je doorgaat zoals je dat deed zal juist jij in duigen vallen en zal het jaren duren voor je jezelf weer hebt opgebouwd… Het afgelopen jaar was heftig voor je en heeft je leven een bizarre wending genomen. Waar het voor de buitenwereld lijkt alsof het je/ons allemaal maar voor de wind gaat is ook dat iets wat niemand weet behalve wij. Weet dat ik er voor je ben met alles wat ik heb en kan zijn! Ik ben zo gelukkig dat jij in m’n leven bent gekomen… Jij maakt de liefde weer de moeite waard! Jij bent de meest onwaarschijnlijke maar meest bijzondere verrassing van de afgelopen jaren… Je hebt me al m’n zintuigen weer teruggegeven! Ik sta naast, voor en achter je… Ik hou van je… Ik hoop voor heel lang ❤️😘❤️ En nu je dromen achterna met heel je hart en ziel!! Laat ze maar lullen;)”.

Hij besluit zijn verhaal met een Engelse quote: “The world can wait my love”. Zijn bericht krijgt binnen een uur al meer dan 8000 likes.

Hard werken

Eerder zei Waylon nog over Bibi en haar carrière: “Ze is mijn eerste vriendin die zangeres is. Daardoor begrijp je elkaar veel beter. Ze staat aan het begin van haar carrière. Ze was al eens afgewezen bij The Voice, raakte zwaar teleurgesteld. Tot ze met mij ging zingen. Ik heb haar wel gezegd dat ze de focus op zingen moet leggen en moet blijven zingen, anders gaat het nooit wat worden.”

Een paar dagen geleden plaatste Bibi zelf nog deze foto:

En Waylon deelde eerder al deze zoete foto:

