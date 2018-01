Het is bekend: op déze dag gaat Waylon Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival

Het is alweer bijna zover: het Eurovisie Songfestival in Portugal. Zanger Waylon doet namens Nederland mee aan de zangwedstrijd.

Waylon zal meedoen aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival.

Spannend

De eerste halve finale is op dinsdag 8 mei en de tweede op donderdag 10 mei. De finale staat gepland op zaterdag 12 mei. Met welk nummer hij de Europese strijd aangaat, is nog niet bekend. Hij zal zijn best gaan doen tegen landen als Rusland, Servië, Denemarken, Australië, Oekraïne en Zweden. Vorig jaar deed OG3NE nog mee namens Nederland. In 2014 deed Waylon ook mee, samen met Ilse de Lange. Ze werden toen tweede in de finale.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: ANP