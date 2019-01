Waylon laat met schattige foto zien wat het favoriete plekje van Teddy is

Twee maanden geleden werd de kleine Teddy, het eerste kindje van Waylon en Bibi, geboren. Het meisje is de afgelopen tijd goed gegroeid. En zo te zien heeft ze ook al een favoriet plekje uitgekozen.

Waylon deelt vandaag op Instagram een schattig kiekje met zijn dochtertje. Teddy ligt op de foto lekker in de nek van haar vader te slapen. Bij het plaatje schrijft de zanger: “Papa’s nek is de beste nek!!”. Dat geloven we meteen:

Dit bericht bekijken op Instagram Papa’s nek is de beste nek!! #TLC #TeddyLovesCompany Een bericht gedeeld door Waylon (@official_waylon_music) op 30 Jan 2019 om 2:38 (PST)

Beeld: ANP.