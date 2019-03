Waylon doet een boekje open over de vete tussen hem en Ilse DeLange

Waylon vindt het lastig dat er zoveel vooroordelen over hem in de rondte gaan. De zanger laat aan het AD weten dat hij het gevoel heeft dat mensen hem nog steeds als drugsgebruiker zien.

Ook vertelt hij over de bekoelde relatie tussen hem en Ilse DeLange na het Songfestival in 2014.

Advertentie

Nog steeds die drugsgebruiker

De kersverse vader vertelt in het interview dat hij altijd open en eerlijk is naar de pers toe, maar dat volgens hem mensen nog steeds allerlei aannames doen. “Ik heb herhaaldelijk verteld over mijn drugsgebruik in het verleden, maar in de beeldvorming ben ik nog steeds die gebruiker, terwijl ik daar al sinds 2008 vanaf ben. Ik krijg dat er maar niet uit bij de mensen.”

Haat-liefde

In zijn komende theatertour vertelt hij op een muzikale manier zijn levensverhaal, en doet hij ook een boekje open over het plotselinge einde van The Common Limmits. “Ilse en ik hadden onze Fleetwood Mac-story. Haat-liefde. Heerlijk. Het zorgde ervoor dat we on edge waren. Dat maakt ons allebei beter. Ze zijn doorgegaan, maar het is niet geworden wat het had kunnen worden.”

Niet meer op een podium

Hij laat weten dat hij en Ilse elkaar niet meer zien. Sterker nog: zij zou hem uit de weg gaan. “Als zij hoort dat ik op een festival speel, laat zij de organisatie weten niet te komen. Toen we genomineerd waren voor een Edison, wilde ze niet met mij op één podium staan, terwijl we samen verantwoordelijk waren voor het succes. Ik hoefde dus niet te komen van de organisatie. Ik heb ze een brief gestuurd: nomineer me nooit meer.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP