Waylon trekt zich niets aan van kritiek en laat opnieuw optreden met dansers zien

Waylon doet dit jaar voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Afgelopen week liet hij voor het eerst het optreden bij zijn liedje Outlaw in ‘Em zien. En dat zorgde voor de nodige kritiek.

Waylon staat namelijk niet alleen op het podium, maar met vier dansers. De dansers lijken eerst onderdeel van de band te zijn, maar halverwege het nummer beginnen ze te dansen. Het was die dans die veel mensen een tikkeltje vreemd vonden. Na de eerste repetitie daalde Waylon dan ook naar de 23ste plek op de ranglijst van de bookmakers.

Weinig aandacht

Vandaag vond er opnieuw een repetitie plaats voor de halve finale op donderdag. Waylon zou er na de vorige repetitie voor gekozen kunnen hebben om zijn act aan te passen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Hij verscheen opnieuw met de ‘krumpende’ dansers op het podium. Iets waar veel mensen niet in te lijken geloven. Zo zou er te weinig aandacht voor Waylon zelf zijn, terwijl hij zich toch wel een van de beste zangers van de competitie kan noemen. Of hij donderdag de finale zal behalen, is dan ook nog maar de vraag. Zelf heeft hij er nog alle vertrouwen in. Na het optreden reageerde hij: “We zijn erg blij met hoe het is gegaan. Het ziet er ontzettend cool uit.”

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.