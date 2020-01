Waylon laat zich opnieuw uit over ruzie tussen Anouk en Lil'Kleine

Hoewel RTL blijft volhouden dat de stoelendans van vrijdagavond alles te maken had met jubileumjaar van ‘The Voice of Holland’, zijn kijkers ervan overtuigd dat de ruzie tussen Anouk en Lil’Kleine de echte reden is.

Jurylid Waylon liet zich gisteravond bij Jinek nogmaals uit over de ruzie én de veranderingen binnen het programma.

Minder bemoeienis

“Het is een bijzonder seizoen”, beaamt ook Waylon in Jinek. “Het is een seizoen waarin de grote baas zich een klein beetje minder bemoeit met de gang van zaken”, waarmee hij doelt op John de Mol. “En dat is voor ons allen heel interessant en je ziet verschuivingen achter de schermen, en je ziet dat wij iets meer input krijgen in het programma.”

Terechte reactie Anouk

Hij gaat verder: “Het is spannend, in vele vormen. Zo hebben we een hele episode gehad met Kleine en Anouk, waardoor natuurlijk even alles op scherp stond.” Of de twee het inmiddels weer hebben bijgelegd, wil hij niet vertellen. “Ik heb er wat dat betreft weinig van meegekregen. Ik wist alleen dat het aan het rommelen was en dat er dingen gezegd zijn, dat kreeg ik later te horen. Als die dingen gezegd zijn, dan moet je daar echt je ogen voor uit je kop schamen. En dan vind ik de reactie van Anouk ook absoluut terecht.”

Niet heel erg

Toch is het volgens Waylon helemaal niet zo erg dat er een beetje spanningen zijn. “Er hoeft geen bonje te gebeuren, maar het feit dat dingen op scherp staan betekent dat er spanningen zijn, en dat is wel lekker. Het moet niet uit de hand lopen, maar je hebt het wel nodig voor het programma.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress