Waylon doet opmerkelijke uitspraak over de toekomst van 'The Common Linnets'

Waylon heeft de afgelopen jaren 2 keer meegedaan aan het Songfestival. Vooral de 1e keer in 2014 samen met Ilse de Lange is ons bijgebleven. De twee vormden samen The Common Linnets, maar gingen al snel na de wedstrijd uit elkaar. Nu lijkt er toch weer een kans te zijn dat ze elkaar weer gaan opzoeken.

Waylon en Ilse de Lange gingen kort na het Songfestival uit elkaar en Ilse ging alleen verder met de band. Maandagavond zat Waylon bij Beau aan tafel en vertelde hij over zijn Songfestival-avonturen.

Calm after the storm

Het Songfestival heeft volgens de zanger altijd nog een speciale plek in zijn hart. “Ik ben natuurlijk groot Songfestival-fan. Heb niet voor lul 2 keer meegedaan”, zegt hij in het gesprek met Beau. Waylon vertelt dat hij het nummer Calm after the storm zelf niet meer speelt omdat dat “voor toen” was. Op de vraag of Ilse niet wil dat Waylon het nog speelt, zegt hij: “Ik mag dat gewoon spelen, dat is geen probleem. Maar dan sta je daar in je eentje dat nummer te spelen.”

Eer voor je land

Beau ziet het wel zitten om Waylon en Ilse samen te laten spelen tijdens het Songfestival. “Ik vind dat jullie in Rotterdam op moeten gaan treden”, stelde hij voor aan Waylon. Verrassend genoeg staat de zanger daar wel voor open. “Ze moeten eerst maar eens bellen”, zegt Waylon. Beau geeft aan dat hij Ilse ook kan bellen. “Ik organiseer het niet. Maar ik zou het doen. Het is een eer voor je land”, sluit hij af.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP