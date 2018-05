Waylon denkt dat hij vanavond op déze plek zal eindigen op het Eurovisie Songfestival

Waylon voelt zich goed. En dat is fijn, want vanavond is het erop of eronder. Dan gaat hij optreden met zijn nummer Outlaw in ‘Em op het Eurovisie Songfestival in Lissabon.

Waylon is positief over deze dag en ook over de uitslag. “We zijn allemaal uitgeslapen en ik voel me heel rustig en relaxed.” Hij weet zeker dat hij met zijn nummer een plek in de top 5 zal halen.

Hup, daar gaan we

Met alle vertrouwen staat hij vanavond op het podium om ons land te vertegenwoordigen op het zangfestijn. Over de eindscore zegt hij: “We gaan natuurlijk voor de eerste plaats, maar als ik realistisch ben moet een plek in de top-5 zeker lukken. Het eerste doel hebben we in ieder geval gehaald. Vanavond is een beetje overgeleverd aan de goden. Het enige wat wij kunnen doen is iets heel verschrikkelijk goeds neerzetten. En dat gaan we doen.”

Spannend

Waylon is als 23e van de 26 landen die meedoen aan de beurt. Favorieten voor de winst zijn Cyprus, Ierland en Denemarken.

Waylon en zijn dansers:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP