Het was weer een spannende avond voor alle liefhebbers van het Songfestival. Heel veel dans, muziek en zang – maar de keuze is gemaakt.

Waylon trad namens Nederland op en is op een 18e plek geëindigd. Een ontzettend knappe prestatie. Waylon trad als 23e van de 26 deelnemende landen op.

De winnaar is dit jaar is zangeres Netta van Israël, met het nummer Toy. Tweede werd zangeres Eleni Foureira van Cyprus geworden, die met het nummer Fuego en haar sexy outfit de show stal. Laatste werd dit jaar Portugal, dat vorig jaar nog won.

De douze points van Nederland gingen naar Duitsland, zo maakte OG3NE bekend. Tijdens het optreden van het Verenigd Koninkrijk werd de zangeres verstoord door een man die het podium op klom. Hij pakte de microfoon af van SuRie. Het voorval werd snel opgelost en de zangeres mocht van de jury haar lied ‘herkansen’ en opnieuw zingen. Dit weigerde ze.

De presentatoren van de avond:

Het moment dat de Britse zangeres werd verstoord:

Protesters bum-rushed the UK entry, SuRie powered on through like a trooper. #Eurovision pic.twitter.com/4FmReZuWvt

— Ben (@Jamin2g) 12 mei 2018