Zo reageerde Waylon op de uitslag van het Eurovisie Songfestival

Het veelbesproken Songfestival-avontuur van Waylon eindigde vannacht op de achttiende plaats. De aanwezige pers vroeg de zanger of hij blij is met het resultaat én wat hij van het winnende liedje vindt.

“Achttiende was niet waar we voor gingen en ik vind ook dat we die plek niet verdienen”, vertelt de zanger voor de camera’s. “We wilden een keer iets anders doen op Eurovisie. Dat is door een boel mensen begrepen, maar door een heel groot gedeelte ook nog niet.”

Van baard naar kip

Dat de Israëlische artiest Netta met de glazen microfoon naar huis ging begrijp Waylon best, maar hij vindt het wel jammer. “Het zal niets veranderen aan het Songfestival. Een paar jaar geleden won een vrouw met een baard, nu een dame die een kip nadoet.”

Nog een keer

Waylon stond eerder met zangeres Ilse de Lange op de buhne van het Songfestival. Of hij een derde keer mee zou willen doen? “Waarom niet, het is een te gek podium en ik denk dat het goed is mee te blijven doen met echte muziek.”

Bron: NOS. Beeld: ANP