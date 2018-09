Waylon reageert op alle ophef rondom de bevalling van Bibi

Het liefje van Waylon, Bibi Breijman, is eind november uitgerekend. Aangezien Waylon 30 november en 1 december optreedt in Ahoy, is het maar de vraag of de zanger aanwezig kan zijn bij de geboorte van hun eerste kindje. Waylon reageert nu op alle ophef.

In een interview met LINDA.meiden vertelt Bibi dat ze erg uitkijkt naar de komst van de kleine, maar niet zeker weet of haar grote liefde Waylon daar wel bij kan zijn. Op 30 november en 1 december staat hij namelijk in Ahoy met de concertreeks: Waylon Live in Concert – Top 1000 Allertijden. “Fingers Crossed dat ik een week eerder beval”, vertelt Bibi. “Want als het 30 november of 1 december gebeurt, weet ik zeker dat hij het liefst het podium afrent om bij mij te zijn.”

Timing

Verschillende media pakte dit nieuwtje op en dat schoot bij Waylon in het verkeerde keelgat. “COMMOTIE, COMMOTIE! Allemaal om een verhaal dat ik misschien niet bij de bevalling van ons kindje kan zijn… Want de timing van de zwangerschap is wel heel ongelukkig lees ik tot mijn grote verbazing”, schrijft bij het plaatje van een grote klok.

Gelukkig

“Ongelukkig is het laatste woord wat ik wil lezen in dit geval, wij zijn namelijk enorm gelukkig en al helemaal met de “timing” van Bibi’s zwangerschap”, gaat hij verder. “De natuur is in dit soort zaken helemaal niet te sturen en dan is het maar geluk hebben als het zo snel gaat als bij ons”, zegt hij. Waylon en Bibi hebben dus helemaal geen invloed op de uitgerekende datum en al zouden ze dat wel kunnen hebben, dat willen ze helemaal niet. “Alles zal gaan zoals de natuur het bepaalt”, aldus Waylon.

‘The Show Must Go On’

Als dat zou betekenen dat Waylon er niet bij kan zijn omdat hij die avond in Rotterdam Ahoy staat met Radio Veronica TOP 1000 Allertijden, dan is dat de prijs die betaald moet worden voor het prachtige leven dat hij heeft. “Zoals Freddie Mercury ooit zong “The Show Must Go On” zo zal het ook voor ons zijn. Uiteraard wil ik bij de geboorte zijn, niets liever… Maar als dat een faillissement betekent dan is er weinig te eten. Niemand hoeft zich zorgen te maken en vooral alle roddelrubriekjes niet!”

Zo, dat is duidelijk. Zijn fans zijn onder de indruk van zijn kant van het verhaal. “Je reactie op de roddelverhalen verwoord je altijd zo goed. Eerlijk en oprecht”, reageert een van zijn volgers onder het bericht.

