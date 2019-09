Waylon over zijn wilde jaren: "Zonder rock-'n-roll was ik er niet meer geweest"

Jarenlang bestond het leven van Waylon vooral uit rock-‘n-roll. Hij feestte erop los en genoot van het leven. Die wilde tijd is zijn redding geweest.

In de tweede aflevering van Chantals pyjama party ging Chantal langs bij Waylon. Ze trakteerde hem op een avond vol verrassingen, maar er was natuurlijk ook tijd voor een diep gesprek.

Helemaal los

Waylon is nu een lieve, behulpzame partner en vader, maar hij heeft ook heel wat wilde jaren achter de rug. Dochtertje Teddy is bijvoorbeeld niet zijn 1e kindje. Waylon heeft ook een zoon van 17 jaar, die hij kreeg toen hij 22 jaar was. “Ik weet dondersgoed dat ik dat niet goed gedaan heb”, zegt hij tegen Chantal. “Ik ging natuurlijk helemaal los, als we het hebben over mijn wilde haren.”

Dromen en wensen

Hij kon het op dat moment niet laten om volop van het leven te genieten. “Ik had nog zoveel dromen en wensen in het leven en dat moest ik gaan opzoeken en waarmaken.” Je kunt wel zeggen dat rock-‘n-roll zijn leven heeft gered. “Want ik denk dat ik er anders niet meer was geweest. Het klinkt heel hard, maar ik denk dat ik dan zelfmoord had gepleegd. Als ik niet de persoon had kunnen worden die ik altijd in mijn hoofd had.”

Tegenvaller

Stiekem had Chantal ook een beetje rock-‘n-roll verwacht tijdens het logeerpartijtje, maar helaas. “Ik dacht: we gaan wijn kopen, maar we kopen luiers, bloemkool, appelmoes en andijvie…” Ze is dan ook erg verbaasd als ze al om 9 uur naar bed gaan. Dat was voor Chantal een flinke tegenvaller.

Bron: Chantals pyjama party. Beeld: ANP