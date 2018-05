Waylon plaatst dag ná het Songfestival déze romantische foto van zijn vriendin

Gisteren behaalde Waylon met zijn nummer ‘Outlaw in ‘Em’ een achttiende plek bij het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Hij noemde die plek ‘niet verdiend’.

Hij had op een hogere positie gehoopt. Toch moet hij het doen met deze plek in de middenmoot.

Nog een keertje

Nu vragen velen zich natuurlijk af: en nu? Gaat hij ooit nóg een keer meedoen, aan dit hele Europese zangfeest? Het antwoord van Waylon op deze vraag is kort en krachtig. “Absoluut! Daar ben ik eigenwijs genoeg voor.”

Ach, zo ver is het nu allemaal nog niet. Eerst wordt Waylon nog voor de tweede keer in zijn leven vader. Met zijn ex-vrouw heeft hij al een 15-jarige zoon, Dylan. Met zijn huidige vriendin Bibi Breijman verwacht hij nu een kleintje. Om haar even wat extra liefde te geven plaatst hij een foto van zijn partner op Instagram. ‘Fijne Moederdag voor deze ‘bijna-moeder’, aldus het bijschrift van Waylon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram